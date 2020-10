Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Nordenham: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 25.10.2020, gegen 00:15 Uhr, befuhr der 30-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter in Butjadingen den Mitteldeich in Richtung Seeverns. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam mit diesem nach links von der Fahrbahn ab. Der Sprinter kam im Straßengraben zum Stillstand. Anschließend entfernte sich der 30-jährige fußläufig vom Unfallort. Während der Unfallaufnahme vor Ort kehrt der 30-jährige Unfallflüchtige mit einem Ford Transit zur Unfallstelle zurück. Mit diesem wollte er seinen Sprinter bergen und vom Unfallort entfernen. Bei der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein vorläufig ermittelter Wert ergab eine Beeinflussung von 1,21 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt. Ferner konnte ermittelt werden, dass für den genutzte Ford Transit weder eine Zulassung noch eine Pflichtversicherung besteht. Gegen den 30-Jährigen aus Butjadingen werden wegen mehrerer Verkehrsdelikte Ermittlungsverfahren eingeleitet. Durch den Verkehrsunfall wurden die Berme, Strauchwerk und der Mercedes Sprinter beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 1000,- Euro.

