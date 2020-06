Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: E-Scooter ohne Zulassung

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Delmenhorst waren am Dienstag, 23. Juni 2020, 18:55 Uhr, mit einem Streifenwagen auf der Stedinger Straße in Richtung Deichhausen unterwegs. In Höhe einer Tankstelle im Stadtgebiet Delmenhorst kam ihnen der Fahrer eines E-Scooters entgegen, der den Radweg entgegen der vorgeschriebenen Richtung nutzte.

Bei der anschließenden Kontrolle des 31-jährigen Delmenhorsters wurde festgestellt, dass der E-Scooter weder zugelassen noch versichert war. Außerdem nahmen die Beamten den Geruch von Marihuana wahr und fanden bei der anschließenden Durchsuchung einen Joint.

Gegen den Mann wurden Straf- und Bußgeldverfahren eingeleitet.

