Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Motorrollerfahrerin verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am 05.11.2019, gegen 11:00 Uhr, fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Auto auf der Berliner Straße in Richtung Jägerstraße. Zur gleichen Zeit fuhr eine 46-Jährige mit ihrem Motorroller hinter ihm. Als der 21-Jährige nach rechts in einen Parkplatz einfuhr, leitete die 46-Jährige eine Notbremsung ein und stürzte daraufhin. Sie verletzte sich und kam ins Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Berliner Straße kurzzeitig gesperrt. Am Motorroller entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

