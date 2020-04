Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrraddieb in Brake gestellt +++ Fahrradeigentümer gesucht

Delmenhorst (ots)

Durch eine aufmerksame Anwohnerin konnte in der Nacht zu Montag, 27. April 2020, gegen 2:20 Uhr, ein Fahrraddieb in der Eschenstraße beobachtet werden. Sie konnte von ihrem Wohn-haus aus beobachten, wie ein Fahrradfahrer während der Fahrt ein weiteres Fahrrad auf den Schultern transportierte. Da ihr dies verdächtig vorkam, verständigte sie die Polizei. Beamte der Polizei Brake konnten den Mann, einen 33-Jährigen mit Wohnsitz in Brake, in der Eschenstraße stellen.

Das Fahrrad, dessen Herkunft noch unbekannt ist, wurde sichergestellt. Hierbei handelt es sich um ein schwarzes Damenrad der Marke Koga, Modell Tourer 8.

Nun sucht die Polizei Brake nach dem Eigentümer des sichergestellten Fahrrads. Dieser wird gebeten, sich telefonisch unter 04401/935-0 zu melden.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet (471697).

