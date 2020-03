Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Schwerer Verkehrsunfall in Esenshammergroden

Delmenhorst (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall in Esenshammergroden wurde am Montag, 30. März 2020, gegen 08:20 Uhr, gemeldet. Zum Unfallzeitpunkt herrschten bei leichtem Schneefall Temperaturen rund um den Gefrierpunkt.

Ein 21-jähriger Mann aus Loxstedt befuhr mit seinem VW die K191 in Richtung Seefeld. In Höhe der Portsieler Straße kam er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein VW prallte zunächst gegen zwei Bäume, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 21-Jährige konnte sich selbständig aus seinem stark beschädigten Pkw befreien und begab sich - trotz erheblicher Verletzungen - zu Fuß zu einem naheliegenden Bauernhof. Die Mitarbeiter des Hofes verständigten die Rettungskräfte und versorgten den Mann bis zu deren Eintreffen.

Der 21-Jährige wurde später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Er erlitt Verletzungen am Oberkörper und Kopf. Am Pkw entstanden Schäden, die als wirtschaftlicher Totalschaden eingestuft und auf 3.000 Euro geschätzt wurden.

Abschließend wurde die Unfallstelle von Mitarbeitern der Straßenmeisterei abgesichert.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell