Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Delmenhorst (ots)

Ort: 27749 Delmenhorst, Lange Straße (Fußgängerzone) Zeit: Dienstag, 07.01.2020, gg. 19:23 Uhr

Ein 75-Jähriger aus Bösel, LK Cloppenburg, fuhr mit seinem PKW aus Richtung Marktstraße kommend verbotswidrig in die Lange Straße/Fußgängerzone. Hier erfasste er mit seinem PKW eine 65-jährige Fußgängerin aus Delmenhorst. Dabei wurde die Fußgängerin verletzt und mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Der 75-Jährige blieb unverletzt, an seinem PKW entstand kein Sachschaden. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten eine Orientierungslosigkeit bei dem 75-Jährigen fest. Sein Führerschein und sein PKW wurden zunächst aus gefahrenabwehrenden Gründen sichergestellt.

