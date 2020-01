Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall zwischen fünf beteiligten Fahrzeugen mit einer leicht verletzten Person auf der A28

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 03.01.2020, gegen 17:22 Uhr, kam es auf der A28 zwischen dem Autobahnkreuz Oldenburg-Ost und der Anschlussstelle Hatten in Fahrtrichtung Bremen zu einem Verkehrsunfall zwischen vier Pkw und einem Sattelzug. Die Unfallstelle liegt im Bereich der Gemarkung Hude, Landkreis Oldenburg. Ein 32-jähriger Bremer schleppte mit seinem Pkw VW einen anderen Pkw VW, welcher ebenfalls mit einem 32 Jahre alten Mann aus Bremen besetzt war, ab. Zunächst befuhr das Gespann die A29, um dann im Autobahnkreuz Oldenburg-Ost auf die A28 in Richtung Bremen zu fahren. Kurz nach dem Auffahren auf die A28 gerieten die beiden Pkw ins Schleudern und lösten sich von der Abschleppstange. Beide Pkw kamen quer zur Fahrbahn, der eine auf dem Überholfahrstreifen der andere auf dem Hauptfahrstreifen, zum Stehen. Ein 53-jähriger Sattelzugführer aus den Niederlanden, sowie ein 30-jähriger Delmenhorster Pkw-Fahrer, befuhren direkt hinten den beiden Pkw den Haupt- bzw. Überholfahrstreifen der A 28 und kollidierten, trotz Ausweichmanöver, mit jeweils einem der beiden über die Fahrbahn schleudernden Pkw. Ein weiterer Pkw-Fahrer aus Bremen (44 Jahre) wurde zudem bei dem Unfall leicht verletzt. Dieser fuhr direkt hinter dem Pkw des 30-jährigen Delmenhorsters und versuchte dem Unfallgeschehen durch ein Ausweichmanöver nach rechts zu entgehen. Hierbei kollidierte er auf dem Hauptfahrstreifen mit dem Sattelzug des Niederländers. Die A28 in Fahrtrichtung Bremen musste für die Bergungsarbeiten für ca. drei Stunden durch die Autobahnmeisterei Oldenburg halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr konnte über den Überholfahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der Gesamtschaden wird durch die Polizei auf ca. 55.000 Euro geschätzt.

