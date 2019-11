Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen - Dieseldiebstahl - Einbruch in Gaststätte - Trunkenheit im Straßenverkehr - Verkehrsunfall

Flucht

Delmenhorst (ots)

Hude / Dieseldiebstahl

In der Zeit vom 07.11.19 - 15.11.19 wird auf einer Baustelle in Hude, Linteler Straße, Diesel für insgesamt ca. 730 Euro entwendet. Hinweise auf die Täter bzw. den Abtransport liegen nicht vor.

Einbruch in Gaststätte

In der Zeit vom 13.11 - 15.11.2019 kommt es in Wildeshausen, Kleine Straße, zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Unbekannte Täter hebeln ein Fenster auf und gelangen so in das Innere. Hier brechen sie dort befindliche Spielautomaten auf und entwenden das Bargeld. Zur Höhe des Diebesgutes können noch keine Angaben gemacht werden. Der Schaden der Substanzverletzung wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Trunkenheit im Straßenverkehr, Wildeshausen.

In der Nacht vom 15.11 auf den 16.11.19 werden in Wildeshausen auf dem Westring mehrere Fahrzeuge angehalten und kontrolliert. Dabei werden gleich 2 Fahrzeugführer unter Alkoholeinwirkung festgestellt. Ein 43-jähriger ist hier mit seinem Ford und 0,73 Promille, ein 21-jähriger mit einem Ford und 0,6 Promille unterwegs. Gegen beide Fahrzeugführer wird ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfall / Flucht, Hatten

Am 15.11.2019, gegen 22.00 Uhr, kommt es in Hatten, Schultredde zu einem Verkehrsunfall. Ein vermutlich älterer Fahrzeugführer übersieht beim Ausparken mit seinem weißen PKW, einen hinter ihm abgestellten PKW Seat Ibiza. Im Anschluss entfernt er sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Seat entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzten (04431-941115).

