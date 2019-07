Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Schwelbrand im Dachstuhl eines Einfamilienhauses

Delmenhorst (ots)

Lemwerder. Am heutigen Tag, den 30.06.2019, gegen 17:35 Uhr, ist aufsteigender Rauch gemeldet worden, welcher aus dem Dach eines Einfamilienhauses komme. Das Haus befindet sich in Lemwerder/Altenesch. Es ist zu keinem offenen Feuer gekommen. Durch Arbeiten an der Hausfassade ist nach ersten Erkenntnissen ein Schwelbrand im Dachstuhl entstanden.

Verletzt wurde hierdurch niemand. Es liegt lediglich ein geringer Gebäudeschaden vor.

Der Brand wurde durch die Gemeindefeuerwehr Lemwerder mit 59 Einsatzkräften und einem Drehleiterfahrzeug aus Brake gelöscht. Für die Dauer der Löscharbeiten kam es zu Straßensperrungen.

