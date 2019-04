Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrzeugbrand auf dem Hans-Böckler-Platz

Delmenhorst (ots)

Erhebliche Schäden sind am Dienstag, 16. April 2019, 15:55 Uhr, an einem BMW entstanden, der auf dem Hans-Böckler-Platz in Delmenhorst in Brand geraten ist.

Über den Notruf der Feuerwehr meldete ein Zeuge, dass aus dem Motorraum des geparkten Pkws Rauch steigen würde. Die auf der Anfahrt befindlichen Einsatzkräfte konnten bereits von der Mühlenstraße schwarzen Rauch feststellen, der stetig zunahm. Nach kurzer Zeit schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum in Richtung Windschutzscheibe.

Eine Gefahr für Personen oder andere geparkte Fahrzeuge bestand zu keiner Zeit.

Der Brand wurde durch Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Delmenhorst gelöscht. Im Anschluss übernahmen die Beamten der Polizei Delmenhorst die Ermittlungen zur Brandursache. Hierbei konnten keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden erlangt werden. Alles deutete auf einen technischen Defekt als brandursächlich hin.

Der BMW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro entstand, wurde abschließend abgeschleppt.

