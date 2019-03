Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw kollidiert gegen Gebäudewand eines Lebensmittelgeschäftes

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, gegen 11:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatzgelände eines Lebensmittelgeschäftes in der Bremer Straße in Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall. Eine 52-jährige Fahrzeugführerin aus Delmenhorst kollidierte mit ihrem Pkw Vw beim Umfahren des Geschäftes aufgrund von Unachtsamkeit alleinbeteiligt gegen eine Gebäudewand. Durch den Aufprall gegen die Gebäudewand wurde der 70-jährige Beifahrer des Pkw Vw, ebenfalls aus Delmenhorst, leicht verletzt. Am Pkw sowie an der Gebäudewand des Lebensmittelgeschäftes entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe beträgt etwa 3000 Euro.

