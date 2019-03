Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Raiffeisengenossenschaft in Stadtland +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Raiffeisengenossenschaft in Stadland an der Morgenländer Straße im Ortsteil Seefeld wurde am Mittwoch, 13.März 2019, um 02:54 Uhr, wiederholt von mehreren Einbrechern angegangen. Bereits am Montag, 11.März 2019, in der Zeit von 01:05 bis 01.25 Uhr, kam es hier zu einem Einbruchdiebstahl, welcher von mehreren Einbrechern begangen worden ist.

Zeugen der aktuellen Tat konnten beobachten, wie nach dem Auslösen des Einbruchmeldealarms bei der Raiffeisengenossenschaft drei Täter zu Fuß vom Tatobjekt die Hauptstraße in Richtung Sportplatz Seefeld flüchteten, wobei einer der Täter einen großen Sack mit sich führte. Bei den anschließenden Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass aus der Raiffeisengenossenschaft offensichtlich gezielt größere Mengen an Zigaretten entwendet wurden, wie bereits bei der Vortat vom Montag. Es ist zu vermuten, dass die Täter mit einem in der Nähe wartenden Fahrzeug vom Tatort in unbekannte Richtung flüchteten. Nach bisherigem Ermittlungsstand steht der gesamte Schaden in der Sache noch nicht fest.

Hinweise zu möglichen Tätern oder festgestellten verdächtigen Bebachtungen am Tatort in Bezug auf verdächtige Fahrzeuge nimmt die Polizei in Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 entgegen.

