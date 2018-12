POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 09.12.2018

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst: Einbrüche im Stadtgebiet

In dem Zeitraum vom 06.12.18, 20.00 Uhr, bis zum 08.12.18, 13.30 Uhr, brachen unbek. Täter die Tür einer Gartenlaube auf einem Grundstück in der Sonderburger Straße in Delmenhorst auf. Entwendet wurden diverse Werkzeuge. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

In dem Zeitraum vom 07.12.18, 09.00 Uhr, bis zum 08.12.18, 09.45 Uhr, brachen unbek. Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses im Geibelweg in Delmenhorst auf. Die Räumlichkeiten wurden betreten und durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Am 08.12.18, zwischen 11.30 Uhr und 21.00 Uhr, brachen unbek. Täter gleich in zwei Einfamilienhäuser in der Platanenstraße in Delmenhorst ein. Bei einem Gebäude wurde die Haustür aufgebrochen (Schaden wird auf 100 Euro geschätzt) und die Räume durchsucht. Beim zweiten Gebäude wurde eine Terrassentür (Schaden wird auf 800 Euro geschätzt) aufgebrochen. Auch hier wurden die Räume durchsucht. In beiden Fällen steht noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde.

