POL-DEL: Pressemeldung des PK Wildeshausen vom 08.12.2018

Delmenhorst (ots) - In der Zeit vom 07.12.2018, 17:00 Uhr, bis zum 08.12.2018, 09:00 Uhr, ist es in Großenkneten OT Ahlhorn in der Zeppelinstraße Ecke Wildeshauser Straße zu einem Einbruch in einem Transporter gekommen, welcher auf einer dortigen Baustelle abgeparkt war. Die Täter hebelten die Heckscheibe zwischen der Karosserie und der Isolierung auf und verschafften sich so Zugang zur Ladefläche. Dadurch konnten die Täter etliches an Werkzeug von der Ladefläche entwenden. Hinweise nimmt die Polizei Ahlhorn unter der 04435/919190 entgegen.

