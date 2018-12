POL-DEL: LK Wesermarsch: Einbruch in einen Modellbauverein in Blexen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Ein Modellbauverein am Blexer Flugplatz war zweimal das Ziel von Einbrechern.

Am Wochenende wurde zunächst eine Scheibe beschädigt. So konnten die Täter in die Räumlichkeiten gelangen und nach Wertgegenständen durchsuchen. Ob sie hier Diebesgut erbeuteten, ist nicht bekannt.

In der Nacht von Montag, 03. Dezember 2018, 16:00 Uhr, auf Dienstag, 04. Dezember 2018, 08:00 Uhr, wurde die eingesetzte Notverglasung beschädigt. So konnten die Vereinsräume erneut betreten werden. Dieses Mal wurden ein Feuerlöscher und ein Modellflugzeug entwendet.

Der entstandene Schaden wurde auf einen geringen dreistelligen Betrag geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/9981-0 mit der Polizei in Nordenham in Verbindung zu setzen.

