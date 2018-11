POL-DEL: Polizeikommissariat Brake: Diebstahl eines Wohnwagens, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Brand auf Recyclinganlage u.a.

Delmenhorst (ots) - Diebstahl eines Wohnwagens -Zeugenaufruf-

In der Nacht zu Freitag, 23.11.2018, wurde gegen 00:16 Uhr ein Wohnwagen der Marke Fendt in der Friesländer Straße in Lemwerder von bislang unbekannten Tätern entwendet. Der Wohnwagen des Modells Diamant 515 stand unmittelbar neben einem Wohnhaus. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

Ein 29-Jähriger Braker befuhr am Freitagmorgen, 23.11.2018, 06:10 Uhr, die Weserstraße, Brake, obwohl er keinen Führerschein besitzt. Die eingesetzten Beamten untersagten dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Ein Strafverfahren wird gegen den Mann eingeleitet.

Versuchter Einbruchdiebstahl aus Bäckerei -Zeugenaufruf-

Am Samstagabend, 24.11.2018, gegen 20:30 Uhr, wurde ein Fenster der Bäckerei an der Steinstraße in Elsfleth durch einen bislang unbekannten Täter aufgehebelt. Der Täter gelangte durch das Fenster in die Räumlichkeiten, wurde allerdings bei der Tatausführung gestört, sodass er ohne Diebesgut flüchtete. Die Polizei bittet um Hinweise durch mögliche Zeugen.

Verkehrsunfallflucht -Zeugenaufruf-

Am Samstagabend, 24.11.2018, um 19:15 Uhr, kam es in Ovelgönne auf dem Chorengelshellmer zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf der schmalen Fahrbahn kamen sich zwei Pkw im Begegnungsverkehr entgegen, woraufhin einer der Fahrzeugführer mit seinem Audi A4 am Fahrbahnrand anhielt. Der unbekannte männliche Fahrzeugführer passiert den Pkw mit seinem silbernen BMW, touchiert den Audi an der linken Fahrzeugseite und entfernt sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden am Audi, der dementsprechend auch am BMW aufzufinden sein müsste. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem unfallflüchtigen Fahrzeug(-führer).

Brand auf einer Recyclinganlage:

Am Sonntagmorgen, 25.11.2018, ca. 08:30 Uhr, werden Feuerwehr und Polizei in die Max-Planck-Straße, Brake, zum dortigen Recyclinghof eingesetzt. Ein Teil des dort gelagerten Mülls auf dem Gelände der dortigen Recyclingfirma fing auf einer Fläche von ca. 15 x 30 Metern ( ca. sieben Meter hoch ) aus bislang unbekannter Ursache Feuer und entwickelte eine starke Rauchentwicklung, weshalb die Sicht auf der Bundesstraße B212 vorübergehend eingeschränkt wurde. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr rund zweieinhalb Stunden später gelöscht werden. Anwohner waren nicht gefährdet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

