POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Trunkenheit im Verkehr, Unfallflucht mit Alkoholbeeinflussung u.a.

Delmenhorst (ots) - Großenkneten

Fahrt unter Alkoholeinfluss: Am Samstagabend, 24.11.2018, gegen 23.20 Uhr, wurde in Großenkneten, Zeppelinstraße, eine Polizeistreife auf einen 22-jährigen männlichen Fahrzeugführer aus Varel aufmerksam. Bei einer anschließenden Kontrolle des Pkw stellten die Beamten fest, dass der Vareler alkoholisiert ist. Die Atemalkoholkonzentration betrug 2,13 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, beschlagnahmten den Führerschein und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Verkehrsunfallflucht unter alkoholischer Beeinflussung: Am Sonntagmorgen, 25.11.2018, gegen 03:20 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf der Döhler Straße / Döhlen / Bahnunterführung in Großenkneten gemeldet. Als die Beamten am Unfallort eintrafen, stellten sie zunächst lediglich den verunfallten und zurückgelassenen Transporter fest. Kurze Zeit später kehrte der mutmaßliche 22-jährige männliche Fahrzeugführer aus Großenkneten zum Unfallort zurück. Seine Atemalkoholkonzentration betrug 1,2 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, beschlagnahmten den Führerschein und untersagten die Weiterfahrt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Wildeshausen

Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf: Bereits von Freitag, 23.11.2018,19:30 Uhr auf Samstag, 24.11.2018, 09:30 Uhr, kam es in dem Anemonenweg, Wildeshausen, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug mehrere Elemente einer Grundstücksumzäunung. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer: 04431-941-115 entgegen.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestellen i.V. PHK van Knippenberg

Telefon: 04221-1559 116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell