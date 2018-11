POL-DEL: Stadtgebiet Delmenhorst: PKW-Aufbrüche, Trunkenheiten im Verkehr

Delmenhorst (ots) - PKW-Aufbrüche: Im Zeitraum Freitag, 23.11.1018, 19:00 Uhr bis Samstag, 24.11.2018, 09:20 Uhr, wurde in der Hermann-Löns-Straße, Delmenhorst, ein Skoda Octavia aufgebrochen und ein Navigationsgerät entwendet Die Schadenshöhe beträgt ca. 1000,- Eoro.

In der Nacht zu Sonntag, 25.11.2018, wurde ein in der Schollstraße, Delmenhorst, abgestellter PKW aufgebrochen. Auch hier wurde das Navigationsgerät entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Trunkenheiten im Verkehr: Am Samstag, 24.11.2018, 19:10 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Landwehrstraße, Delmenhorst, bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 4500,- Euro entstand. Ein 38 Jahre alter Delmenhorster befuhr mit seinem PKW, Peugeot, die Landwehrstraße und prallte mit seinem Fahrzeug offensichtlich ungebremst auf einen am rechten Fahrbahnrand parkenden PKW, Ford. Bei dem 38-Jährigen wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2,04 Promille festgestellt. Daher wurden eine Blutprobe sowie die Beschlagnahme des Führerscheines angeordnet. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Am Sonntag, 25.11.2018, 01:15 Uhr, kontrollierte eine Funkstreife einen 28 Jahre alten Delmenhorster PKW-Fahrer in der Weberstraße, Delmenhorst. Da der Fahrzeugführer deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobe angeordnet. Ebenso wurde der Führerschein beschlagnahmt.

