POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zwei Einbrüche in Ganderkesee

Delmenhorst (ots) - Am Samstag, 24.11.2018, drangen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 11:00 und 23:20 Uhr in zwei Wohnhäuser in der Straße "Am Tannenkamp", Ganderkesee ein. Nach Einschlagen von Fensterscheiben gelangten die Täter in die Objekte und entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Schadenshöhen stehen noch nicht fest.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle i.V. PHK van Knippenberg

Telefon: 04221-1559 116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell