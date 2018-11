POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Trunkenheit im Verkehr

Delmenhorst (ots) - Am Samstag, 24.11.2018, meldeten gegen 12.30 Uhr Verkehrsteilnehmer in der Großbaustelle zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Bremen-Brinkum in Richtung Hamburg einen Pkw aus Gifhorn, der eine sehr auffällige Fahrweise zeigte. Der Einsatzort liegt im Bereich der Gemeinde Stuhr, Landkreis Diepholz.

Durch eine Funkstreifenbesatzung des PK BAB Ahlhorn konnte das Fahrzeug überprüft werden. Der 48 Jahre alte Fahrzeugführer stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,30 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Der Führerschein konnte nicht mehr eingezogen werden, weil der Fahrer nicht mehr in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet jetzt ein umfängliches Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr.

