POL-DEL: Ganderkesee: Einbruch in Einfamilienhaus

Delmenhorst (ots) - Einbruch in Einfamilienhaus:

Am Freitag, 23.11.2018, drangen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 22:45 Uhr nach gewaltsamem Öffnen eines Fensters in ein Einfamilienhaus in der Lessingstraße, Ganderkesee, ein. Es wurde Schmuck entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle i.V. PHK van Knippenberg

Telefon: 04221-1559 116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell