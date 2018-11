POL-OG: Zell am Harmersbach - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Zell am Harmersbach (ots) - Während seines Aufenthalts in einem Gasthaus in Zell-Stöcken hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch den geparkten Opel eines 78-Jährigen beschädigt und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Der Senior hatte seinen Wagen in der Zeit von 14.45 Uhr bis 18.45 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber dem Lokal abgestellt. Wenige Minuten später bemerkte der 78-Jährige einen Schaden am Radlauf seines Meriva, der sich auf etwa 1.500 Euro belaufen dürfte. An der Unfallstelle blieb das Bruchstück eines Blinkerglases zurück, welches nach erfolgten Recherchen einem Mitsubishi zuzuordnen ist. Die Ermittler gehen davon aus, dass es vom Verursacherfahrzeug stammt. Hinweise zum gesuchten Wagen und/oder dessen Fahrer werden an die Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Rufnummer: 07832 97592-0 erbeten.

