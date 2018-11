POL-OG: Hügelsheim - Versuchter Einbruch

Hügelsheim (ots) - Noch unbekannte Einbrecher haben vermutlich in den frühen Mittwochabendstunden an der ebenerdig gelegenen Balkontür einer Wohnung im ´Grand Centre Ring´ gewerkelt. Da das Vorhaben nicht von Erfolg ´gekrönt´ war, ist nun lediglich Sachschaden in unbekannter Höhe zu beklagen. Der Wohnungsinhaber hatte gegen 18.30 Uhr verdächtige Geräusche vernommen, den entsprechenden Schaden aber erst zwei Stunden später beim Lüften festgestellt. Die Beamten des Polizeipostens Rheinmünster-Flughafen haben die Ermittlungen aufgenommen. /pb

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell