POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall auf dem Hasporter Damm +++ Verursacher flüchtet +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Bereits am Nachmittag vom Freitag, 16. November 2018, 16:10 Uhr, hat sich auf dem Hasporter Damm ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers ereignet.

Ein 38-jähriger Mann aus Delmenhorst war mit seinem grauen VW Golf auf dem Hasporter Damm in Richtung Bahnhof unterwegs. Bevor er mit seinem Pkw nach rechts in den Schollendamm abbiegen wollte, musste er verkehrsbedingt bremsen und einen Radfahrer passieren lassen.

Der folgende Fahrer eines grünen Fahrzeugs übersah das Stoppen und fuhr auf den stehenden VW Golf auf. Im Anschluss setzte der Fahrer des grünen Fahrzeugs zurück und entfernte sich in Richtung Bahnhof.

Am VW sind Schäden in Höhe von mindestens 500 Euro entstanden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen (1381505).

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell