POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Unfallflucht

Rund 1000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 12.15 Uhr an der Einmündung Zeppelinstraße / Schützenweg. Ein unbekannter Fahrzeuglenker hatte die Vorfahrt einer aus Richtung Friedrichshafen kommenden 48-jährigen Fiat-Lenkerin missachtet, die auf Höhe des Schützenwegs rechts auf einen Parkplatz einer Gaststätte abbiegen wollte. Der unbekannte Fahrzeuglenker stand wartend im Schützenweg, fuhr aber auf die Zeppelinstraße ein, als die 48-Jährige direkt vor ihm war. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der unbekannte Fahrzeuglenker in Richtung Fischbach davon. Bei dem Fahrzeug soll es sich nach Angaben der Fiat-Lenkerin um einen dunkelgrauen Pkw mit auffallend breiten Stoßfängern gehandelt haben. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall und Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken am Dienstag gegen 12.30 Uhr einen in der Charlottenstraße auf Höhe der Kreissparkasse geparkten Pkw. Ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 2000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Die Polizei Friedrichshafen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 12.00 Uhr an der Kreuzung Ravensburger Straße / Am Seewald ereignet hat. Ein 33-jähriger Motorradfahrer war beim Abbiegen von der Straße "Am Seewald" in die Ravensburger Straße beinahe mit einer 81-jährigen Smart-Fahrerin zusammengestoßen, stürzte beim Ausweichmanöver und verletzte sich dabei. Beide Verkehrsteilnehmer gaben an, bei grüner Ampel gefahren zu sein. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise an die Polizei Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0.

Friedrichshafen

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter zerstach am Donnerstag zwischen 01.00 Uhr und 15.00 Uhr einen Reifen eines in der Riedleparkstraße abgestellten Pkw mit einem unbekannten Gegenstand. Es entstand ein Sachschaden von rund hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu informieren.

Eriskirch

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstag zwischen 10.00 Uhr und 10.15 Uhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen in der Mariabrunnstraße geparkten BMW. Ohne sich um den Schaden von rund 500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Langenargen, Tel. 07543/9316-0, zu wenden.

Tettnang

Diebstahl

Ein unbekannter Täter entwendete am Donnerstag zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr den Geldbeutel einer 87-jährigen Frau. Darin befanden sich Bargeld, eine Bankkarte und ein Ausweisdokument. Laut Angaben der Frau sei sie zuvor auf dem Friedhof gewesen und dort mit einem Mann ins Gespräch gekommen. Dieser unbekannte, etwa 40-jährige Mann habe sie später nach Hause begleitet und bei ihr ein Glas Wasser getrunken. Nachdem der Mann gegangen war, habe sie das Fehlen des Geldbeutels bemerkt, der zuletzt in ihrer Handtasche gelegen habe. Der Gesamtschaden beträgt rund 150 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Tettnang, Tel. 07542/9371-0, zu informieren.

Markdorf

Unfallflucht

Ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ereignete sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der Ravensburger Straße. Eine 34-jährige Fiat-Fahrerin befuhr die Ravensburger Straße in Richtung Ittendorf. An der Einfahrt zum Ittendorfer Kreisel musste sie verkehrsbedingt halten, was ein hinter ihr fahrender Motorradfahrer zu spät erkannte und auf den Fiat auffuhr. Um ein Verkehrschaos zu verhindern, stellte die 34-Jährige ihren Pkw zur Seite. Dies nutzte der Motorradfahrer aus und fuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern in Richtung Meersburg davon. Personen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Motorradfahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Markdorf, Tel. 07544/9620-0, zu melden.

Salem

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken am Mittwoch zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr einen in der Grenzstraße geparkten VW und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 1500 Euro zu kümmern. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551-804-0, in Verbindung zu setzen.

