POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Landkreis Konstanz (ots) - Konstanz

Rollerfahrerin übersehen

Mit Verdacht auf eine Unterarmfraktur und anderen Verletzungen musste eine 61-jährige Motorrollerfahrerin am Donnerstag gegen 14.15 Uhr nach einem Verkehrsunfall in der Litzelstetter Straße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der 57-jährige Lenker eines Fiat Doblo war stadtauswärts gefahren und hatte nach links in den Hafnerweg abbiegen wollen, ohne jedoch hierbei zu blinken. Er prallte deshalb mit der Rollerfahrerin zusammen, die zur gleichen Zeit überholen wollte. Bei ihrem Sturz auf die Fahrbahn kam die Frau unter ihrem Leichtkraftrad zu liegen.

Konstanz

Versuchter Betrug

Als Freundin aus der Schweiz hat sich eine unbekannte Anruferin am Donnerstagmittag bei einer 84-Jährigen telefonisch gemeldet und vorgegeben, eine Wohnung in Deutschland gekauft zu haben. Da sie aber nur über Schweizer Franken verfüge, benötige sie noch mindestens 5.000 Euro. Als die Angerufene erwiderte, dass sie zuhause lediglich über einen geringen Bargeldbetrag und auch auf dem Konto über diese Summe nicht verfüge, beendete die unbekannte Täterin das Gespräch.

Konstanz

Motorradfahrer fährt auf

Noch einmal Glück hatte ein 51-jähriger Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag gegen 15.40 Uhr bei einem Auffahrunfall in der Oberlohnstraße. Der Mann war in Richtung Kreisverkehr bei neuen Rheinbrücke gefahren und hatte hierbei einen vorausfahrenden 63-jährigen Audi-Fahrer übersehen. Er prallte deshalb auf das Heck des Autos und stürzte mit seiner Maschine. Der 51-Jährige wurde leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 3.000 Euro.

Konstanz

Verkehrsunfallflucht

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Busfahrer, der am Donnerstagabend gegen 18.40 Uhr beim Rangieren einen auf dem Aldi-Parkplatz in der Oberlohnstraße abgestellten Toyota gestreift und einen Fremdschaden von mehreren hundert Euro angerichtet hatte. Eine Zeugin, die den Unfall beobachtete, brachte eine Notiz an dem beschädigten Fahrzeug mit dem Kennzeichen des Reisebusses an. Die Ermittlungen der Polizei nach dem verantwortlichen Busfahrer dauern an.

Konstanz

Nach Streifvorgang geflüchtet

Von der Schweizer Grenzwacht gestellt werden konnte am Donnerstagabend ein 29-jähriger Autofahrer, der gegen 19.40 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht hatte und anschließend davongefahren war. Der Mann hatte mit seinem Audi den Pkw eines gleichaltrigen Autofahrers gestreift, der von der Petershauserstraße in den Ebertplatz einbiegen wollte, und war anschließend einfach weitergefahren, ohne sich um den Fremdschaden von rund 800 Euro zu kümmern.

Radolfzell

Streit an Tankstelle

Wegen Beleidigung ermittelt die Polizei gegen den Fahrer eines Mercedes-Benz, der am Donnerstagabend gegen 17.45 Uhr einem 56-jährigen Autofahrer auf dem Gelände einer Tankstelle in der Eisenbahnstraße ins Gesicht spuckte. Wie der Geschädigte anzeigte, war er auf das Gelände gefahren, konnte aber wegen der blockierten Tanksäule nicht weiter nach vorn fahren. Der Tatverdächtige, der hinter ihm gestikulierte und bedeutete, weiter zu fahren, um ihm Platz zu machen, stieß schließlich zurück und gelangte über die andere Einfahrt auf das Tankstellengelände. Er stellte sein Auto ab, ging auf das Fahrzeug des 56-Jährigen zu und spuckte durch das leicht geöffnete Fenster dem Geschädigten ins Gesicht. Die Ermittlungen der Polizei zu dem Fahrer des Mercedes-Benz, dessen Kennzeichen der 56-Jährige mitteilen konnte, dauern an.

Radolfzell

Wohnwagen beschädigt

Im Zeitraum von vergangenem Sonntagmittag, 12.00 Uhr, bis Donnerstagvormittag, 09.30 Uhr, hat ein unbekannter Täter drei Reifen eines auf einem Parkplatz in Höhe des Gebäudes Friedrich-Werber-Straße 15 abgestellten Wohnwagens zerstochen, eine Haube beschädigt und einen Deckel herausgerissen. An einem daneben stehenden Anhänger öffnete der Unbekannte eine Transportbox, entwendete daraus ein Kabel sowie die Halterung eines Stützrades und zerstach ebenfalls einen Reifen. Personen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges auf dem Parkplatz aufgefallen ist oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu melden.

Singen

Alkoholisierte Frau bespuckt Polizeibeamten

Versuchte Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte werden einer 20-Jährigen unter anderem zur Last gelegt, die in der Nacht zum heutigen Freitag gegen 02.10 Uhr von Beamten des Polizeireviers in der Julius-Bührer-Straße in Gewahrsam genommen werden musste. Die deutlich alkoholisierte Frau hatte sich bereits gegen Mitternacht im Bereich des Polizeireviers aufgehalten und dort eine Baustellenabsperrung auf die Straße geworfen. Als sie dabei von Polizisten ertappt wurde, erhielt sie einen Platzverweis, dem sie auch Folge leistete. Gegen 01.45 Uhr fiel die Tatverdächtige jedoch erneut auf, weil sie sich wieder bei der Dienststelle aufhielt und auf der Straße "Sieg Heil" schrie. Nachdem Beamte der Frau, die bei der Polizei keine Unbekannte ist, neben einer angetrunkenen Wodkaflasche noch drei Feuerzeuge abgenommen hatten, wurde ihr erneut ein Platzverweis erteilt. Während sich die Polizisten entfernten, warf die 20-Jährige eine halbvolle Getränkeflasche aus Plastik nach den Beamten. Da weitere Straftaten und Ordnungsstörungen durch die Alkoholisierte nicht ausgeschlossen werden konnten, nahmen die Streifenpolizisten die Frau in Gewahrsam. Um sie zur Dienststelle bringen zu können, musste sie gefesselt werden und eine Spuckhaube tragen, weil sie nach den Beamten trat und spuckte. Dennoch konnte nicht verhindert werden, dass die 20-Jährige einem Polizisten in der Gewahrsamszelle auf den Rücken spuckte.

Singen

Betrug

Wegen Betrugsverdacht ermitteln Beamte des Polizeireviers gegen einen 19-Jährigen, der am Mittwochnachmittag gegen 14.00 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung in der August-Ruf-Straße vorläufig festgenommen wurde. Zuvor hatte ein 53-jähriger Passant einer Frau, die mittels Gesten und einem Schreiben in einer Mappe zu verstehen gab, taubstumm zu sein und für ein Zentrum für taubstumme Kinder Geld zu sammeln, Fünf Euro gespendet. Nachdem der 53-Jährige wenig später aber beobachtete, dass sich die angeblich taubstumme Frau mit zwei Männern traf und unterhielt, verständigte er die Polizei, die einen der beiden mutmaßlichen Betrüger antreffen konnte.

Singen

Brandalarm in Flüchtlingsunterkunft

Zu einem Brandalarm musste die Freiwillige Feuerwehr in der Nacht zum heutigen Freitag gegen 02.50 in die Byk-Gulden-Straße ausrücken. Dort hatten in zwei Zimmern einer Flüchtlingsunterkunft die Rauchmelder ausgelöst. Wie sich jedoch bei einer Überprüfung herausstellte, war in den betreffenden Räumen kein Feuer ausgebrochen, sondern geraucht worden.

Singen

Gegen Pfosten gefahren

Wie am Donnerstagvormittag gegen 10.40 Uhr festgestellt wurde, ist der unbekannte Lenker eines vermutlich größeren Fahrzeuges rückwärts gegen den Pfosten einer Tiefgarageneinfahrt in Höhe des Gebäudes Berliner Straße 2 geprallt und hat diesen dabei verbogen. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, suchte der Verursacher anschließend das Weite. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0.

Singen

Fahrzeugschlüssel sichergestellt

Die Weiterfahrt eines 23-jährigen Motorrollerfahrers haben Beamte des Polizeireviers in der Nacht zum heutigen Freitag gegen 02.20 Uhr in der Straße "Am Posthalterswäldle" untersagt. Da der junge Mann bereits zum wiederholten Mal mit seinem Mofa-Roller gefahren ist, ohne im Besitz der erforderlichen Prüfbescheinigung zu sein, stellten die Polizisten die Fahrzeugschlüssel sicher.

Engen

Unterschiedliche Unfallschilderungen - Zeugen gesucht

Einen leicht Verletzten und Sachschaden von rund 7.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 17.40 Uhr in der Richard-Stocker-Straße. Der 60-jährige Lenker eines KIA war in nördliche Richtung gefahren und hatte nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen wollen. Hierbei prallte ein hinter ihm fahrender 26-jähriger Motorradfahrer auf das Heck des Autos und stürzte auf die Straße. Während der Zweiradfahrer, der leicht verletzt wurde, angab, dass der Pkw-Lenker ohne zu blinken abbog, dementierte dies der Autofahrer. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Öhningen

Unter Alkoholeinwirkung Hydrant umgefahren

Deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung haben Beamte des Verkehrskommissariats Mühlhausen-Ehingen am Donnerstagabend bei einem 73-jährigen Mann festgestellt, der zuvor dabei beobachtet worden war, wie er beim mehrfachen Rangieren mit seinem Wohnmobil zuerst einen Hydranten umfuhr und anschließend gegen einen Findling prallte. Die Polizisten veranlassten bei dem alkoholisierten Mann die Entnahme einer Blutprobe.

Stockach

Maiskolben präpariert

Offensichtlich auf einen hohen Sachschaden war ein unbekannter Täter aus, der in den vergangenen Tagen am Rande eines zwischen Stockach und Windegg an der B 14 gelegenen Maisfeldes entlang eines Radweges einen Maiskolben mit einem Metallnagel präparierte. Als das Feld am Donnerstagvormittag abgeerntet wurde, erkannte der Maishäcksler jedoch rechtzeitig das Metallteil und stellte automatisch den Einzug ab. Personen, denen in der zurückliegenden Zeit Verdächtiges bei dem Maisfeld aufgefallen ist oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu melden.

Stockach

Alkoholisierter Autofahrer

Nahezu 1,3 Promille ergab der Alkoholtest bei einem 45-jährigen Autofahrer, den Beamte des Polizeireviers zuhause überprüften. Der Mann war zuvor aufgefallen, als er in der Nacht zum heutigen Freitag gegen 02.10 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle beim Rangieren beinahe ein Auto angefahren hätte. Die Polizei, die anhand des mitgeteilten Kennzeichens den Pkw-Lenker wenig später an der Halteradresse antreffen konnte, veranlasste die Entnahme einer Blutprobe und behielt den Führerschein ein.

Sauter

Tel. 07531-995-1010

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell