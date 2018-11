POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in eine Parfümerie +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Eine Parfümerie in der Lange Straße in Delmenhorst war am frühen Montag, 19. November 2018, Ziel von Einbrechern.

Sie warfen zwischen 00:55 und 02:00 Uhr die Schaufensterscheibe mit einem Gullydeckel ein und konnten so auf die Auslage zugreifen. Von außen wurden mehrere Packungen hochwertiger Parfums entnommen.

Der Sachschaden wurde auf mindestens 2.000 Euro geschätzt. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegen (1383239).

