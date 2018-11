POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 18.11.2018

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 17.11.2018, um 14.40 Uhr, befuhr ein 53 jähriger PKW-Fahrer (aus Bremen) die Straße Am Stadion in Delmenhorst. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch



Telefon: 04221-1559116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell