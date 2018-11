POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Betrunkener Mann fährt in Schlangenlinien durch Delmenhorst

Delmenhorst (ots) - Beamte vom Hauptzollamt Bremen haben am Sonntag, 18. November 2018, 21:00 Uhr, den Fahrer eines Opel kontrolliert.

Der 43-jährige Mann aus Bremen befuhr mit seinem Pkw die Nordwollestraße und bog in die Nordenhamer Straße ab. Nachdem er dabei in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war, wurde er in der Syker Straße kontrolliert. Dabei kam den eingesetzten Zollbeamten starker Alkoholgeruch entgegen. Die verständigten Beamten der Polizei Delmenhorst führten einen Alkoholtest durch. Bei dem 43-Jährigen wurde ein Alkoholwert von fast 1,5 Promille festgestellt.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. In der Dienststelle der Polizei Delmenhorst musste dem Bremer eine Blutprobe entnommen werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Um die Weiterfahrt zu verhindern, wurde der Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt.

