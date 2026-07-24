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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeistation in Nordholz wieder in Betrieb

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Nordholz. Die Kolleginnen und Kollegen der Polizeistation Nordholz versehen seit letzter Woche wieder Dienst in der Dienststelle in der Memelstraße in Nordholz.

Das Gebäude musste nach einem Brand längere Zeit saniert werden.

Die Kolleginnen und Kollegen sind nun wieder direkt vor Ort ansprechbar, nachdem Sie zwischenzeitlich in der Polizeistation in Altenwalde untergekommen waren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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