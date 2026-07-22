POL-CUX: Illegale Abfallentsorgung von alten Baustoffen in Drangstedt (Foto im Anhang)
Cuxhaven (ots)
Geestland/Drangstedt. Am Montag (20.07.2026) wurde der Polizeistation Bederkesa eine illegale Abfallentsorgung im Drangstedter Forst, in unmittelbarer Nähe des evangelischen Bildungszentrums in Drangstedt, gemeldet. Unbekannte hatten hier eine größere Menge Dämmwolle und Strohputzendecken abgeladen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.
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