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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Illegale Abfallentsorgung von alten Baustoffen in Drangstedt (Foto im Anhang)

POL-CUX: Illegale Abfallentsorgung von alten Baustoffen in Drangstedt (Foto im Anhang)
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Cuxhaven (ots)

Geestland/Drangstedt. Am Montag (20.07.2026) wurde der Polizeistation Bederkesa eine illegale Abfallentsorgung im Drangstedter Forst, in unmittelbarer Nähe des evangelischen Bildungszentrums in Drangstedt, gemeldet. Unbekannte hatten hier eine größere Menge Dämmwolle und Strohputzendecken abgeladen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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