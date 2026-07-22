POL-CUX: Illegale Abfallentsorgung von alten Baustoffen in Drangstedt (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots) - Hagen im Bremischen/BAB27. Am Montag (20.07.2026) kam es gegen 20:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB27, zwischen den Anschlussstellen Hagen und Uthlede, Fahrtrichtung Cuxhaven. Ein 38-jähriger aus Schwanewede beabsichtigte mit seinem PKW Tesla vom Überhol- auf den Hauptfahrstreifen zu wechseln. Dabei übersah er die dort fahrende 70-jährige aus Bremen in ihrem PKW Hyundai. Die Fahrzeuge ...

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