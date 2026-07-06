Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gemeinsame stationäre Verkehrskontrolle von Zoll und Polizei im Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

Geestland. Bereits am Freitag den 26.06.2026 führten Einsatzkräfte des Hauptzollamtes Bremen, der Verfügungseinheit Cuxhaven und der Polizei Geestland umfangreiche Verkehrskontrollen im Bereich Geestland durch.

Trotz hochsommerlicher Temperaturen von deutlich über 30 Grad kontrollierten die eingesetzten Kräfte über mehrere Stunden hinweg zahlreiche Fahrzeuge und deren Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer. Erfreulicherweise verlief die Kontrollaktion insgesamt sehr positiv. Es wurde lediglich einem Fahrzeugführer die Weiterfahrt mit seinem Pkw untersagt. Es ergab sich der Verdacht, dass er dieses zuvor unter Einfluss berauschender Mittel geführt hatte. Es wurden eine Blutentnahme durchgeführt und eine Ordnungswidrigkeit gegen ihn eingeleitet.

Die gemeinsame Kontrollmaßnahme zeigt die enge und professionelle Zusammenarbeit zwischen Zoll- und Polizeibehörden bei der Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgaben. Gemeinsame Einsätze dieser Art leisten damit einen wichtigen Beitrag zur allgemeinen Sicherheitsarchitektur und zur konsequenten Durchsetzung des geltenden Rechts.

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