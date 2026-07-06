Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: PKW Brand auf der BAB27 im Bereich Hagen (Foto im Anhang)

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Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/BAB27. Kurz vor Mitternacht am gestrigen Sonntag (05.07.2026) geriet zwischen den Anschlusstellen Hagen und Uthlede der BAB27 ein PKW in Brand. Der 54-jährige Fahrzeugführer aus Bremerhaven konnte den PKW Peugeot noch auf den Seitenstreifen lenken und sein Fahrzeug verlassen. Er wurde nicht verletzt.

Der PKW brannte vollständig aus. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Strecke für ca. 1 Stunde voll gesperrt.

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