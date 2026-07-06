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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: PKW Brand auf der BAB27 im Bereich Hagen (Foto im Anhang)

POL-CUX: PKW Brand auf der BAB27 im Bereich Hagen (Foto im Anhang)
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Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/BAB27. Kurz vor Mitternacht am gestrigen Sonntag (05.07.2026) geriet zwischen den Anschlusstellen Hagen und Uthlede der BAB27 ein PKW in Brand. Der 54-jährige Fahrzeugführer aus Bremerhaven konnte den PKW Peugeot noch auf den Seitenstreifen lenken und sein Fahrzeug verlassen. Er wurde nicht verletzt.

Der PKW brannte vollständig aus. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Strecke für ca. 1 Stunde voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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  • 05.07.2026 – 12:25

    POL-CUX: Pressemeldungen der PI Cuxhaven vom 05.Juli 2026

    Cuxhaven (ots) - Verkehrsunfall durch mangelhafte Bereifung Loxstedt/Stotel - Am 04.07.2026, gegen 12:40 Uhr, befuhr die 18-jährige Fahranfängerin aus Loxstedt mit einem Pkw die Robert-Koch-Straße in Stotel und bog nach links in die Nelly-Sachs-Straße ein. Auf der regennassen kam sie unvermittelt ins Schleudern und kann von der Fahrbahn ab. Hierbei prallte sie zunächst gegen ein Verkehrszeichen und einen Baum Danach ...

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