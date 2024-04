Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Meldung der Polizei Geestland

Cuxhaven (ots)

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Am 06.04.2024, um 17:25 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Landstraße 118, Krempeler Straße, in Geestland. Ein 31-jähriger Motorradfahrer befuhr die Landstraße in Richtung Neuenwalde und setzte zu einem Überholvorgang an. Im Kurvenbereich kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort befindlichen Baum. Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer leichtverletzt und durch einen Ersthelfer vor Ort umgehend versorgt. Anschließend wurde dieser in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad war massiv beschädigt, sodass dieses nicht weiter fahrbereit gewesen ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell