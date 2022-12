POL-CUX: Zwei Verkehrsunfälle im Zuständigkeitsbereich des Kommissariats Geestland - glücklicherweise keine Verletzten Personen

Cuxhaven (ots) - Hemmoor. Am gestrigen Mittwoch (08.12.2022) befuhr eine 53-jährige Ostenerin gegen 17:30 Uhr mit ihrem PKW die Bundesstraße 73 in Hemmoor. Hier wollte Sie nach links in die Hemmer Straße abbiegen, übersah dabei jedoch eine 36-jährige Hemmoorerin, welche als Fußgängerin die Fahrbahn überqueren wollte. Durch den Unfall wurde die Hemmoorerin schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Sie wurde in ...

