Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Wohnhaus in Hagen im Bremischen+++Trecker-Demonstration in Beverstedt

CuxhavenCuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. In der Zeit vom 21.12.2020 bis zum gestrigen Montag (28.12.2020) kam es in der Gebrüder-Grimm-Straße in Hagen zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Durch das Aufhebeln einer Terrassentür konnten sich die bisher noch unbekannten Täter Zutritt in das Einfamilienhaus verschaffen. Nach jetzigem Stand konnten die Täter Bargeld erlangen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem/n Täter/n sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Schiffdorf (04706-9480) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Beverstedt. Seit gestern Abend (28.12.2020), gegen 20:30 Uhr, demonstrieren Landwirte wieder vor dem Zentrallager eines Lebensmitteldiscounters in Beverstedt. Mit bis zu 50 Treckern blockierten die Demonstrationsteilnehmer die Zufahrt zum Gelände. Ähnliche Aktionen finden derzeit landesweit statt. Aktuell befinden sich noch ca. 30 Ackerschlepper vor Ort. Es finden immer wieder Gespräche zwischen den Verantwortlichen des Zentrallagers und der Landwirte statt. Polizeikräfte begleiten das Geschehen vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Tom Kase

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell