POL-CUX: Randalierer im Kurpark Wingst + 25-Jähriger berauscht am Steuer + Einbrecher erbeuten Schmuck

Randalierer im Kurpark Wingst

Land Hadeln. Noch unbekannte Täter beschädigten mehrere Wegeleuchten im Kurpark Wingst. Es entstand ein Sachschaden von 400 Euro. Der Tatzeitraum wird von Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen eingegrenzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Cadenberge (Tel.: 04777 / 808480) oder das Polizeikommissariat Hemmoor (Tel.: 04771 / 6070).

25-Jähriger berauscht am Steuer

Geestland. Am Sonntagabend (14.07.2019) kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland etwa gegen 23:20 Uhr einen 25-jährigen Golf-Fahrer aus Geestland in der Straße Langenacker in Sievern. Bei der Kontrolle stellten sie Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung fest. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht, so dass dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde und ein entsprechendes Verfahren gegen ihn eingeleitet worden ist.

Schmuck aus Wohnhaus gestohlen

Loxstedt. Am Freitagabend (12.07.2019) drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 22:30 Uhr durch Einschlagen eines Badezimmerfensters in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Denkmal" ein und entwendeten vorgefundenen Schmuck. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Schiffdorf (Tel.: 04706 / 9480) oder in Loxstedt (Tel.: 04744 / 731680) zu wenden.

Wohnungseinbruchdiebstahl in

Beverstedt. Diversen Schmuck und auch Bekleidungsstücke entwendete jemand aus einem Einfamilienhaus in der Straße "Neues Feld". Wie der oder die Täter in das Haus gelangten, ist noch unklar. Auch die genaue Tatzeit steht noch nicht fest. Die Tat wurde am Sonntag (14.07.2019) bemerkt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Schiffdorf (Tel.: 04706 / 9480) oder in Beverstedt (Tel.: 04747 / 873970) zu wenden.

