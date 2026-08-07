Kreisfeuerwehrverband Schleswig-Flensburg

FW-SL: Feuer zerstört Wohnhaus in Schleswig

Schleswig (ots)

Schleswig Ein Feuer hat am Freitagmorgen ein Wohnhaus in der Moltkestraße zerstört. Gegen 09:45 Uhr wurde die Feuerwehr Schleswig zu einer Rauchentwicklung im Obergeschoss eines Wohnhauses alarmiert.

Beim Eintreffen stand ein Zimmer bereits in Vollbrand. Das Feuer griff auf das gesamte Obergeschoss über. Zur vollständigen Brandbekämpfung musste das Dach aufwendig geöffnet werden. Alle Bewohner konnten das Gebäude eigenständig verlassen. Eine Bewohnerin wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und zur weiteren Untersuchung in eine Klinik transportiert.

Für die Dauer der Maßnahmen wurde die Moltkestraße voll gesperrt. Im Einsatz befanden sich rund 45 Einsatzkräfte aus den Löschzügen Altstadt und Friedrichsberg der Feuerwehr Schleswig sowie der Rettungsdienst und die Polizei.

Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Kriminalpolizei hat noch während der Löschmaßnahmen die Ermittlungen aufgenommen.

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