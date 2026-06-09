Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

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Duisburg (ots)

Am Montagabend (8. Juni, 18:20 Uhr) stießen im Bereich der Kreuzung Friedrich-Ebert- und Dr. Hans-Böckler-/Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße zwei Fahrzeuge zusammen. Der 20 Jahre alte Fahrzeugführer eines VW prallte beim Linksabbiegen gegen den Mercedes eines 53-Jährigen, der geradeaus fahren wollte. Der Mercedes kollidierte daraufhin unter anderem mit einem Straßenschild und schleuderte daraufhin frontal gegen den Stützpfeiler eines Gebäudes. Der Fahrer kam mit einem Rettungswagen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch der 20-Jährige Fahrer des VW wurde ins Krankenhaus gebracht, genau wie sein Beifahrer (ebenfalls 20). Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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