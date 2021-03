Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen

ZPD: Priorisierte Impfung von Polizeibediensteten: Start der Impfungen für Einsatzkräfte aus den geschlossenen Einsatzeinheiten der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen (ZPD)

Hannover (ots)

Einladung!

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

vor dem Hintergrund der priorisierten Impfung von Polizeibediensteten und der dazu inzwischen erfolgten Anpassung der "Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2" (CoronaImpfV) des Bundesministeriums für Gesundheit finden morgen in Hannover die ersten Impfungen von Einsatzkräften der Polizei Niedersachsen (Angehörige der 1. Bereitschaftspolizeihundertschaft) statt.

Im Hinblick auf den Impfstart werden aktuell auf der Liegenschaft der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen vorbereitende Maßnahmen getroffen, die seitens der Medien bei Interesse gerne vor Ort begleitet werden können. Darüber hinaus sind O-Töne mit dem Niedersächsischen Minister für Inneres und Sport Boris Pistorius, Polizeivizepräsident Uwe Lange sowie der Leiterin des Polizeimedizinischen Dienstes, Dr. Jutta Schinz vor Ort möglich.

Wir freuen uns, Sie

morgen, Donnerstag, 4. März 2021, um 13.00 Uhr in der ZPD an der Tannenbergallee 11 in 30163 Hannover

zu begrüßen.

Der Termin ist besonders für Bild- und Filmaufnahmen geeignet!

Auf Grund der niedersächsischen Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus bitten wir Sie, sich im Vorfeld kurzfristig verbindlich anzumelden (pressestelle@zpd.polizei.niedersachsen oder pressestelle@mi.niedersachsen.de).

Wir bitten darum, die Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten sowie einen Mund-Nasen-Schutz während des gesamten Termins mitzuführen und ausreichend lange Tonangeln mitzubringen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

