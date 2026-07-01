POL-H: Nachtragsmeldung: Gestohlenes Leichtkraftrad wieder aufgefunden
Hannover (ots)
Das seit Montag, 01.06.2026, im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung gesuchte schwarze Leichtkraftrad der Marke Yamaha aus Laatzen ist wieder da.
Das Fahrzeug wurde unbeschädigt in Laatzen aufgefunden. Lediglich das Kennzeichen fehlte. Die Ermittlungen zum Diebstahl sowie zum Verbleib des Kennzeichens dauern an.
Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurde die ursprüngliche Pressemitteilung gelöscht. /dok, ram
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