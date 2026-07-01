PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Gestohlenes Leichtkraftrad wieder aufgefunden

Hannover (ots)

Das seit Montag, 01.06.2026, im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung gesuchte schwarze Leichtkraftrad der Marke Yamaha aus Laatzen ist wieder da.

Das Fahrzeug wurde unbeschädigt in Laatzen aufgefunden. Lediglich das Kennzeichen fehlte. Die Ermittlungen zum Diebstahl sowie zum Verbleib des Kennzeichens dauern an.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurde die ursprüngliche Pressemitteilung gelöscht. /dok, ram

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Dominique Knost
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Alle Meldungen Alle
  • 01.07.2026 – 08:30

    POL-H: Nachtragsmeldung: 42-Jährige aus Stöcken wohlbehalten angetroffen

    Hannover (ots) - Die seit Sonntag, 28.06.2026, mit Fotos öffentlich gesuchte 42-Jährige aus Hannover-Stöcken konnte am Mittwochmorgen, 01.07.2026, wohlbehalten in der Nähe ihrer Wohnung in der Zellerfelder Allee angetroffen werden. Die Frau ist wohlauf. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach der Frau beteiligt haben. Die ursprüngliche ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 09:59

    POL-H: Hannover: Unfall mit Linienbus - Polizei bittet Fahrgast sich zu melden

    Hannover (ots) - Am Mittwoch, 24.06.2026, ist ein Pkw mit einem Linienbus im hannoverschen Stadtteil Mitte in der Königsstraße zusammengestoßen, ein unbekannter weiblicher Fahrgast wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei bittet nun die Frau sich zu melden. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover fuhr der Linienbus (Linie 100) gegen 14:15 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren