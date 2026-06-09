Polizeidirektion Hannover

POL-H: Wunstorf: Rollerfahrer erleidet bei Verkehrsunfall lebensbedrohliche Verletzungen

Hannover (ots)

Am Montagvormittag, 08.06.2026, hat sich in der Region Hannover ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Rollerfahrer und einem Pkw ereignet. Der Rollerfahrer ist mit lebensbedrohlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Die Polizei sucht nun Zeugen zum Unfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 66-jährige Rollerfahrer gegen 10:35 Uhr die Neustädter Straße in Wunstorf (Ortsteil Blumenau). Im Kreuzungsbereich zum Frachtweg missachtete der 66-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache das für ihn geltende Stoppschild und beabsichtigte geradeaus in die Straße Stiefelholz zu fahren. Ein von links kommender 67-jähriger Ford-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem 66-Jährigen.

Sofort alarmierte Rettungskräfte, darunter auch ein Notarzt mit einem Rettungshubschrauber, versorgten den lebensbedrohlich verletzten Rollerfahrer medizinisch vor Ort. Anschließend wurde dieser mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 67-jährige Unfallbeteiligte wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich bis ca. 15:20 Uhr voll gesperrt.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-1888 zu melden./ pol, nash

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