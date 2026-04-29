PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen gesucht: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Computerbetrug

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht mit Hilfe von Bildern nach einer Tatverdächtigen in einem Fall von Diebstahl und Computerbetrug. Die Unbekannte wird verdächtigt, am 1. Dezember 2025, in der Altstadt die EC-Karte eines 85-jährigen Gelsenkircheners entwendet zu haben. Mit dieser soll die Frau im Anschluss mehrfach unrechtmäßig Geld abgehoben und Wertgegenstände erworben haben.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Frau geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8120 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/202206

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 29.04.2026 – 13:47

    POL-GE: Verfolgungsfahrt auf der A 2 - Polizei Münster sucht gefährdete Fahrer

    Gelsenkirchen (ots) - Nachdem ein 24-jähriger Mann am Dienstagabend, 28. April 2026, um 21.15 Uhr auf der Autobahn 2 in Richtung Hannover vor einer Streife des Zolls geflüchtet ist, ist die Polizei Münster auf der Suche nach Fahrzeugführern, die durch die riskante Fahrt gefährdet worden sind. Nach bisherigen Erkenntnissen ist keine Person zu Schaden gekommen. ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 11:10

    POL-GE: Gefährliche Körperverletzung in Horst

    Gelsenkirchen (ots) - Ein Gelsenkirchener ist bei einem Streit in Horst schwer verletzt worden. Der 33-Jährige war am Dienstagnachmittag, 28. April 2026, gegen 15.55 Uhr mit einem ihm bekannten 25-Jährigen in einem Wohnhaus in Streit geraten. Dabei erlitt er eine Stichverletzung. Der 25-jährige Gelsenkirchener flüchtete anschließend mit seinem Auto, konnte aber von Einsatzkräften mit vorgehaltener Dienstwaffe an der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren