Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen gesucht: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Computerbetrug

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht mit Hilfe von Bildern nach einer Tatverdächtigen in einem Fall von Diebstahl und Computerbetrug. Die Unbekannte wird verdächtigt, am 1. Dezember 2025, in der Altstadt die EC-Karte eines 85-jährigen Gelsenkircheners entwendet zu haben. Mit dieser soll die Frau im Anschluss mehrfach unrechtmäßig Geld abgehoben und Wertgegenstände erworben haben.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Frau geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8120 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/202206

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