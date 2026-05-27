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POL-H: Joachim Waldemar H. (98) aus Hemmingen-Arnum vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

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Hannover (ots)

Seit dem 26.05.2026 sucht das Polizeikommissariat Ronnenberg nach dem 98 Jahre alten Joachim Waldemar H. Das Personal einer Wohneinrichtung in Hemmingen-Arnum stellte gegen 23:00 Uhr sein Fehlen fest. Da der Vermisste dringend medizinische Hilfe benötigt und bislang nicht aufgefunden werden konnte, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe und veröffentlicht ein Foto des 98-Jährigen.

Joachim Waldemar H. wurde in der Nacht zum 27.05.2026 durch das Personal einer Wohneinrichtung in Hemmingen-Arnum als vermisst gemeldet. Zuletzt hatte man ihn gegen 23:00 Uhr in der Einrichtung gesehen.

Da Joachim Waldemar H. dringend medizinische Hilfe benötigt, kann eine akute Gefährdungslage nicht ausgeschlossen werden. Mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei waren bereits im Einsatz, um nach dem Mann zu suchen. Da bislang alle polizeilichen Suchmaßnahmen nicht zu seinem Antreffen führten, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und veröffentlicht ein Foto des Vermissten.

Der Vermisste ist etwa 1,65 Meter groß, von normaler Statur und hat graues Haar. Vermutlich ist er mit einem dunklen Nachthemd mit Streifen bekleidet.

Wer Joachim Waldemar H. gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05109 517-115 beim Polizeikommissariat Ronnenberg zu melden. Bei einer akuten Sichtung wird darum gebeten, sofort den Notruf 110 zu wählen. /ms

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