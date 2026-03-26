Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 36-Jährige aus Hannover vermisst - Hinweise auf möglichen Aufenthalt in Bremen?

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Die Polizei Hannover bittet bei der Öffentlichkeitsfahndung nach einer seit Mittwoch, 25.03.2026, vermissten Frau die Bevölkerung um Mithilfe. Die 36-Jährige Natalia R. hatte am Mittwoch zuletzt schriftlichen Kontakt mit ihrem Bruder, seitdem fehlt von ihr jede Spur. Zuletzt gab es Hinweise darauf, dass sich die Frau womöglich in Bremen aufhält. Da eine Eigengefährdung angenommen wird, bittet die Polizei Zeugen um Hinweise zum Verbleib der Vermissten.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Döhren hatte die Vermisste am Montag, 23.03.2026, sowie am Mittwoch, 25.03.2026, jeweils schriftlichen Kontakt mit einer Freundin und mit ihrem Bruder. Aus den versandten Whats-App-Nachrichten ging hervor, dass Natalia R. nach Bremen reisen wollte. Zugleich sorgten sich beide um die 36-Jährige, da sich diese womöglich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet. In der Folge erstattete die Freundin am Donnerstag, 26.03.2026, eine Vermisstenanzeige bei der Polizei.

Natalia R. ist 1,56 Meter groß und schlank. Sie spricht gebrochen Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie schulterlanges, braunes Haar mit einem auffälligen Pony. Die Vermisste hat braune Augen und Grübchen. Auf dem rechten Unterarm trägt sie eine Tätowierung. Zuletzt war die 36-Jährige mit einem langen schwarzen Mantel bekleidet. Zudem soll sie eine große braune Tasche bei sich getragen haben.

Zeugen, die Hinweise zu der Vermissten oder zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Döhren unter der Telefonnummer 0511 109-3615 oder über Notruf 110 zu melden. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell