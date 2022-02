Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesautobahn (BAB) 2: Polizei nimmt mutmaßlichen Autodieb auf Rastplatz fest

Hannover (ots)

In der Nacht zu Freitag, 18.02.2022, ist ein Wohnmobil auf der BAB 2 in Fahrtrichtung Berlin durch die Polizei kontrolliert worden. Das Fahrzeug fiel den Einsatzkräften auf, da es nur mit Tagfahrlicht fuhr. Bei der Kontrolle kam heraus, dass der 32 Jahre alter Fahrer keinen Schlüssel für das Wohnmobil hatte und unter Einfluss von Drogen stand.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Autobahnpolizei Hannover fiel einer zivilen Funkstreifenwagenbesatzung gegen Mitternacht ein schwarzer Pkw auf dem Rastplatz Vahrenheide an der BAB 2 in Richtung Berlin auf. Aus dem Auto stieg ein 32-jähriger Mann und ging zielgerichtet zu einem abgestellten Wohnmobil der Marke Citroen, Typ Pössl Vario. Der schwarze Pkw entfernte sich indessen unerkannt. Als der Fahrer mit dem Wohnmobil losfuhr, fiel den zivilen Einsatzkräften auf, dass dieser nur das Tagfahrlicht auf die Autobahn eingeschaltet hatte. Daraufhin kontrollierte die Polizei das Fahrzeug auf dem Autobahnparkplatz Varrelheide. Der 32-Jährige machte auf die Beamten von vornherein einen nervösen Eindruck. Es stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass das Wohnmobil zuvor in Hannover- Limmer an der Fössestraße in dem Zeitraum von Samstag, 12.02.2022, bis Donnerstag, 17.02.2022, entwendet wurde. Der 32-Jährige hatte keinen Fahrzeugschlüssel für das Wohnmobil. Des Weiteren stand er unter dem Einfluss von Drogen und hatte geringe Mengen von Marihuana und Kokain dabei. Der mutmaßliche Täter wurde anschließend in Gewahrsam genommen.

Die Polizei ermittelt wegen Bandendiebstahl von Kraftfahrzeugen, Hehlerei von Kraftfahrzeugen und des Besitzes von Drogen. Der 32-Jährige soll am Freitag, 18.02.2022, einem Haftrichter vorgeführt werden. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl des Wohnmobils an der Fössestraße in Hannover-Limmer geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei unter der Rufnummer 0511 109 -8930 zu melden. /bo, desch

