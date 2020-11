Polizeidirektion Hannover

POL-H: Langenhagen: Schwerer Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Fußgängerin - Wer kann Hinweise geben?

HannoverHannover (ots)

Am Montagmorgen, 16.11.2020, ist es an einer durch Ampel geregelten Fußgängerfurt Schönefelder Straße/ Bothfelder Straße in Langenhagen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Pkw gekommen. Dabei wurde eine 20 Jahre alte Frau lebensgefährlich verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte die 20-Jährige gegen 07:00 Uhr die Bothfelder Straße in Richtung Haltestelle Langenhagen-Zentrum in der Fußgängerfurt überqueren. Dabei übersah sie offensichtlich den von rechts kommenden Pkw eines 58 Jahren alten Mannes, der in Richtung Langenhagen unterwegs war und die junge Frau erfasste. Die 20-Jährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Der eingesetzte Rettungsdienst brachte die Frau in eine Klinik. Die Polizei ermittelt gegen den 58-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und insbesondere zur Ampelschaltung machen können, sich unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nash

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Natalia Shapovalova

Telefon: 0511 109-1040

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell