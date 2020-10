Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Mühlenberg: Holzlatten brennen im Fahrstuhl - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Montagabend, 26.10.2020, hat ein bislang unbekannter Täter Holzlatten angezündet und sie im Einkaufswagen in einen Fahrstuhl in einem Mehrfamilienhaus im Canarisweg im hannoverschen Stadtteil Mühlenberg geschoben. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen meldete ein Zeuge gegen 23:05 Uhr bei der Feuerwehr einen Brand in einem Fahrstuhl in einem Mehrfamilienhaus im Canarisweg. Offensichtlich zündete ein bislang unbekannter Täter mehrere Holzlatten an, steckte sie in einen Einkaufswagen und platzierte diesen in einem Fahrstuhl. Der Zeuge konnte den Einkaufswagen aus dem Fahrstuhl herausfahren, die Feuerwehr löschte die brennenden Holzlatten gegen 23:20 Uhr.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer eingeleitet. Der Schaden wird von der Polizei auf circa 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /nash

