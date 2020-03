Polizeidirektion Hannover

POL-H: Verkehrskontrollen im Süden Hannovers

Hannover (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Süd haben am heutigen Montag, 02.03.2020, im Stadtteil Döhren einen Schwerpunkteinsatz zum Thema "Ablenkung im Straßenverkehr" durchgeführt und dabei zahlreiche Verstöße festgestellt.

In der Zeit von 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr hatten sich die Beamten mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei an der Helmstedter Straße Ecke Hildesheimer Straße positioniert. Nach kurzer Zeit konnten die Beamten mehrere Verstöße feststellen. Insgesamt wurden bei den Kontrollen 18 Verkehrsverstöße geahndet. In zwei Fällen kamen die Fahrzeugführer der Gurtpflicht nicht nach. Darüber hinaus nutzten 16 Verkehrsteilnehmer ein Mobiltelefon während der Fahrt. Sie erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und ein Punkt im Fahreignungsregister.

Auch in Zukunft wird die Polizeidirektion Hannover derartige Kontrollen durchführen, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. /boe, now

