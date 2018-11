POL-H: Hinweis auf eine Presseinformation der Landeshauptstadt Hannover - Eröffnung des Weihnachtsmarkts in der City

Hannover (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren,

am kommenden Mittwoch (28.11.2018) wird der traditionelle Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Hannover eröffnet. Informationen zur vorweihnachtlichen Zeit in der City, unter anderem auch zu dem zwischen der Landeshauptstadt und der Polizeidirektion Hannover abgestimmten Sicherheitskonzept, finden Sie unter folgendem Link: https://presse.hannover-stadt.de/pmDetail.cfm?pmid=11462

